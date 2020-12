Lazio e Roma, possibile Derby per Zaccagni

Lazio e Roma sarebbero entrambe interessate a Zaccagni del Verona

Quello di Mattia Zaccagni è un profilo che piace a moltissime squadre di vertice in Serie A. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche Lazio e Roma sarebbero coinvolte tra le pretendenti del gioiello dell’Hellas Verona, tanto che potrebbero dare il via ad un derby di mercato per poterselo aggiudicare. La valutazione è di circa 10 milione (destinata a salire), l’operazione potrebbe andare in porto per giugno.