Lazio, due anni fa la disfatta di Salisburgo e Berisha ricorda… – FOTO

Lazio, sono passati due anni da quella fatidica notte di Salisburgo in cui la squadra di Inzaghi venne eliminata

Quel del 2018 finì come peggio non si poteva. La Lazio viaggiava a gonfie vele in campionato e e con la semifinale di ritorno di Europa League praticamente in tasca crollò nella notte di Salisburgo. Una ferita che fa ancora male nonostante siano passati due anni e che rimane forse tra le più grandi delusioni degli ultimi anni.

Un blackout che costò alla squadra di Inzaghi l’eliminazione alla Red Bull Arena. In quella squadra c’era anche Valon Berisha, poi arrivato in biancoceleste, che proprio ieri ha deciso di ricordare quella notte condividendo alcune stories sul suo profilo.