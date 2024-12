Lazio, il retroscena del dottor Pulcini: «Nel 2019 dissi di no ad un calciatore importante, gioca ancora in Serie A, ma temo questo»

Lazio, il retroscena di calciomercato rivelato dal dottor Ivo Pulcini, responsabile medico dei biancocelesti, sul suo no ad un giocatore importante

Il dottor Ivo Pulcini, responsabile medico della Lazio, ha rivelato che nel 2019 mise il veto all’acquisto di un calciatore importante – attualmente ancora in Serie A – per dei problemi di salute, da prendere ancora di più in considerazione dopo il malore avuto da Bove. Di seguito le sue parole al Messaggero.

SERIE A – «Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio».