Lazio, parte il doppio piano: rinnovi per Guendouzi e Rovella, poi il mercato. Sarri prepara la rivoluzione per il 2026 a blocco mercato terminato

Dopo un’estate complessa, segnata dal blocco del calciomercato, la Lazio guarda già al futuro e programma la sua ripartenza. La società ha definito un “doppio piano” strategico per uscire dall’impasse e costruire le fondamenta della squadra che verrà, con l’obiettivo di dare finalmente a Maurizio Sarri una rosa modellata a sua immagine e somiglianza.

Il primo pilastro di questo progetto è la blindatura dei big. A partire da gennaio, quando si potranno ufficializzare i nuovi accordi, partirà la campagna di rinnovi. In cima alla lista ci sono i due gioielli del centrocampo, Mattéo Guendouzi e Nicolò Rovella, insieme ai pilastri difensivi Alessio Romagnoli e Mario Gila. Per il francese è pronto un adeguamento economico che attendeva da tempo, un premio per la sua centralità nel progetto. La situazione di Rovella è meno urgente, con una scadenza fissata al 2028, ma il club intende avviare le discussioni per il prolungamento già nel 2026 per non lasciare nulla al caso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Parallelamente ai rinnovi, la Lazio pianificherà il ritorno sul mercato, con acquisti mirati a completare la rosa. La stagione 2025-26 si preannuncia quindi come un inatteso “anno di transizione”, un periodo in cui consolidare il gruppo attuale e preparare il terreno per il grande rilancio.

L’orizzonte è fissato a giugno 2026. Per quella data, la società spera che ogni vincolo sia definitivamente caduto, permettendo alla Lazio di tornare protagonista assoluta sul mercato. L’obiettivo sarà quello di affiancare al gruppo dei big, blindati dai rinnovi, nuovi innesti di qualità, per lanciare l’assalto alle posizioni di vertice della Serie A e dare il via al vero ciclo di Sarri.