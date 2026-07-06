Dia in visita speciale allo Stade de Reims per gli ultimi giorni di vacanza prima del ritiro con la Lazio

Dia pronto alla tappa in Francia prima del rientro a Formello! Le ultime sul centravanti biancoceleste in vista della prossima stagione

A pochi giorni dall’inizio del ritiro estivo con la Lazio, Boulaye Dia si sta godendo gli ultimi momenti di vacanza prima di tornare al lavoro agli ordini dello staff biancoceleste. Il centravanti ha scelto la Francia per trascorrere parte di questi giorni di riposo e, durante il suo soggiorno, ha fatto visita a una realtà che ha avuto un peso importante nella sua carriera: lo Stade de Reims.

Il club francese ha accolto l’attaccante con affetto, condividendo sui propri canali social alcuni post di bentornato. Un gesto che conferma il legame rimasto tra Dia e l’ambiente di Reims, dove il giocatore ha vissuto una tappa fondamentale del proprio percorso prima del salto in Spagna.

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Dia ed il suo ritorno nel centro sportivo dello Stade de Reims

Boulaye Dia ha visitato il centro sportivo dello Stade de Reims, club nel quale ha militato dal 2018 al 2021. Proprio in Francia l’attaccante ha iniziato a costruire la propria dimensione nel calcio professionistico, mettendosi in mostra prima del trasferimento al Villarreal.

Quella esperienza rappresenta ancora oggi un passaggio chiave nella sua crescita. Con la maglia dello Stade de Reims, Dia si è imposto come profilo offensivo moderno, capace di attaccare la profondità, lavorare per la squadra e incidere in zona gol.

Dia pronto al ritiro biancoceleste con Gattuso

Terminate le vacanze celebrate sui propri account social, per Boulaye Dia inizierà presto il lavoro sul campo. Gattuso lo attende per il ritiro, dove l’attaccante sarà chiamato a mettere benzina nelle gambe e a convincere il nuovo staff tecnico.

La visita allo Stade de Reims chiude simbolicamente il periodo di pausa e apre quello della preparazione. Per l’attaccante, l’obiettivo sarà ripartire con continuità, fiducia e maggiore incisività, mettendo la propria esperienza al servizio dell’attacco biancoceleste.