Prima offerta per Gila rifiutata dalla Lazio! Arriva un no al Milan: serve un rilancio

Il Milan deve rilanciare per strappare Gila alla Lazio: la prima offerta non è congrua secondo Lotito

Il futuro di Mario Gila resta uno dei temi più caldi del mercato della Lazio. Il difensore spagnolo è ormai entrato con forza nei piani del Milan, ma la prima proposta rossonera non è stata giudicata congrua dal club biancoceleste.

Come affermato da Gianluca Di Marzio su X, i rossoneri hanno presentato la propria offerta tramite Alejandro Camaño, agente del classe 2000, presente oggi a Roma per dialogare direttamente con la società capitolina.

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Camaño al lavoro per avvicinare le parti

Il ruolo di Alejandro Camaño può diventare decisivo nella trattativa. L’agente di Mario Gila sta lavorando per favorire un’intesa tra Milan e Lazio, dopo che il club rossonero ha già raggiunto un accordo con il giocatore. Il nodo principale resta economico. Lotito chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro per dare il via libera definitivo alla cessione dell’ex Real Madrid. Una valutazione alta, ma coerente con il rendimento del difensore e con l’interesse crescente attorno al suo nome.

Il Milan, dal canto suo, dovrà rilanciare per entrare nella fase decisiva dell’operazione. La distanza non appare incolmabile, ma la Lazio non vuole accettare formule o cifre considerate troppo lontane dalla propria richiesta iniziale.

Gila, nuovo aggiornamento atteso a breve

Le parti si riaggiorneranno quanto prima possibile. Il Milan vuole regalare un centrale di livello al proprio tecnico e considera lo spagnolo un obiettivo concreto, ma l’ok definitivo dovrà arrivare dalla Lazio.

Per i biancocelesti, l’eventuale cessione dello spagnolo può diventare una delle operazioni più importanti del mercato estivo. Prima, però, servirà una proposta più convincente. La trattativa resta aperta, ma il messaggio della Lazio è chiaro: per Mario Gila non bastano offerte al ribasso.