Lazio, Inzaghi verso Genoa con tanti dubbi

L’emergenza in difesa va avanti da inizio stagione ma non accenna a placarsi

Simone Inzaghi fa la conta dei superstiti della retroguardia e resta con i soli Patric, Hoedt e Radu. Francesco Acerbi è sulla via del recupero ma per la partita di Genova verranno fatte valutazioni attente; mentre Luiz Felipe sente dolore alla caviglia e i suoi continui problemi fisici spingeranno il tecnico a chiedere un difensore dal mercato. Attualmente però la situazione più preoccupante è quella del quinto di sinistra, che dati gli infortuni di Fares e Luloc è un rebus. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi alla ripresa del campionato si troverà ancora una volta nelle condizioni di non poter scegliere gli interpreti del reparto arretrato. E con diversi problemi anche in attacco, dove mancherà Correa e lo spinoso caso Caicedo resta ancora irrisolto.