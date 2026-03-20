Lazio, una difesa da rifare da zero: quattro giocatori in partenza a giugno

La Lazio questa estate è chiamata ad una rivoluzione quasi integrale per quanto riguarda il reparto arretrato della squadra di Maurizio Sarri

La Lazio si trova in una situazione complessa per quanto riguarda i rinnovi dei suoi giocatori. In particolare, Mario Gila e Alessio Romagnoli sono in scadenza nel 2027, ma al momento non ci sono stati avanzamenti concreti in merito a un possibile rinnovo. Entrambi i difensori sembrano essere orientati a lasciare la Capitale, lasciando aperto il futuro della difesa biancoceleste.

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4 rinnovi complicati

Mario Gila e Alessio Romagnoli sono giocatori fondamentali per la Lazio in difesa, ma la situazione contrattuale di entrambi sta alimentando voci di mercato. Con i loro contratti in scadenza nel 2027, non si è parlato finora di un possibile rinnovo. Entrambi potrebbero essere tentati da nuove avventure, con il rischio che la Lazio possa perdere due pilastri difensivi nelle prossime stagioni.

La situazione dei rinnovi in casa Lazio non riguarda solo i difensori centrali. Anche Manuel Lazzari e Luca Pellegrini sono in scadenza, e per entrambi il futuro sembra incerto. Attualmente, non sono stati fatti passi significativi per estendere i loro contratti. Entrambi i giocatori potrebbero seguire la stessa strada di Gila e Romagnoli, con un possibile addio alla Lazio in vista della scadenza.

La Lazio dovrà lavorare per risolvere la questione rinnovi, assicurandosi di non perdere troppo talento e di pianificare al meglio la prossima stagione.