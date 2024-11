Lazio, Dia è l’MVP della partita con il Cagliari e esulta sui social caricando i tifosi

Lazio, l’ex Salernitana eletto migliore in campo della sfida con i sardi carica sui social i tifosi con un bel post motivazionale

Missione compiuta per la Lazio, la quale grazie a questi tre punti sale a quota 22 e prende sempre di più la consapevolezza di essere una delle protagoniste per la lotta ai piazzamenti nella zona nobile europea. Uno dei protagonisti della vittoria con il Cagliari, è stato Dia il quale è stato premiato come MVP della partita e esulta cosi sui social

POST – Tre punti! Vamos!