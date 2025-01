Lazio, Dia e Castellanos in campo sono sinonimo di vittoria: la statistica mozzafiato

Lazio, Dia e Castellanos stanno dimostrando di essere imprescindibili per la squadra di Baroni. I numeri

Dia e Castellanos tornano a giocare insieme dal 1′ minuto e la Lazio torna alla vittoria, ma non è una coincidenza. Infatti, come sottolineato da TMW, con entrambi in campo dall’inizio la squadra di Baroni ha collezionato 25 punti in 10 partite, media addirittura da Scudetto.

Senza uno dei due, invece, la media scende drasticamente. Sono infatti 14 i punti conquistati in 11 giornate di Serie A.