Lazio di scena a Udine, una trasferta sempre fruttifera - Lazio News 24

La Lazio è stata una delle poche squadre, quattro nel complesso, a vincere alla prima di serie A. Un buon esordio per il neo allenatore Marco Baroni, che ha registrato una reazione importante da parte della squadra dopo lo svantaggio immediato nella sfida casalinga contro la matricola Venezia. Ora per i biancocelesti ci sarà la prima trasferta e anche stavolta sarà contro una squadra del nord est, visto che Castellanos e soci saranno protagonisti al «Bluenergy Stadium» di Udine contro i padroni di casa dell’Udinese.

Un impegno sicuramente probante, ma alla portata dei capitolini, sostenuti anche dalle scommesse sportive che danno maggiori probabilità di successo con il 2.40 del segno 2 rispetto al 3.17 con cui è valutata la vittoria casalinga della squadra allenata da Kosta Runjaic, reduce da un ottimo pari in casa del Bologna; il segno X è invece è al momento a 3.05!

Quella in Friuli è una trasferta che ormai da tanti anni ‘porta bene’ alla Lazio. Lo score generale dei 45 precedenti registra 19 vittorie laziali contro le 13 friulane (ed altrettanti pareggi), ma è dal 2013 che l’Udinese non supera la squadra del presidente Lotito sul campo amico. L’allora super bomber Di Natale costrinse alla resa l’undici allenato all’epoca da Petkovic, ma a seguire solo soddisfazioni biancocelesti.

Nei successivi undici incontri infatti sono arrivati otto successi e tre pareggi, facendo diventare la trasferta in terra friulana una ‘gita’ sempre piuttosto fruttifera. Il match però, curiosità, non si è mai svolto in agosto come invece accadrà stavolta per la seconda giornata di serie A, che cade appunto nel tardo pomeriggio di sabato 24 agosto, con inizio programmato alle ore 18,30.

Una gara comunque da non sottovalutare per Baroni e i suoi ragazzi, pur esaltati dal presidente Lotito che ha sottolineato con forza la propria soddisfazione per questo nuovo corso tecnico.