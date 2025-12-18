Hanno Detto
Lazio, Di Canio analizza: «Se il presidente Lotito pensava di risistemare l’immagine del club dopo il blocco del mercato…»
Ai microfoni de Il Messaggero, l’ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio ha analizzato l’andamento della stagione biancoceleste. Nel suo intervento ha toccato diversi aspetti, dal lavoro di Maurizio Sarri in panchina fino alle strategie del presidente Claudio Lotito, impegnato nel percorso che porterà la società alla quotazione in borsa a New York. Le parole:
PAROLE – «Sarri? Bravo, bravo e bravo Mau che ha saputo cambiare se stesso. Lo celebravano tutti per il suo modo di giocare, spettacolare, sempre alla ricerca del gol e al possesso palla. Ora sta passando alla storia per i suoi clean sheet, che sono gia otto. Castellanos? È stato fuori per molto tempo, ha bisogno di tempo. Ma il sistema di gioco funziona e può produrre risultati»
MERCATO – «Lazio al Nasdaq? Un evento che mi ha fatto sorridere, se il presidente Lotito pensava di risistemare l’immagine del club dopo il blocco del mercato estivo penso che si sia sbagliato. Quella resterà una macchia indelebile: tre indici superati dopo che per anni ci siamo sentiti dire che nessuno più della Lazio aveva i conti in ordine»
