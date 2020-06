Lazio, decisione presa: niente ritiro prima dell’Atalanta

Lazio, si era pensato ad un periodo di ritiro a Formello per raccogliere tutte le energie e la concentrazione prima della ripartenza

Niente ritiro, questa la decisione finale presa da mister Inzaghi in vista della ripartenza. Come riporta il Corriere dello Sport infatti non ci sarà nessun ritiro prolungato prima del match contro l’Atalanta.

Si lavorerà nel centro sportivo come se fosse una settimana classica fino al 23 quando poi si partirà un giorno prima alla volta di Bergamo. Il mister infatti ha valutato alcuni fattori e considerato come scelta migliore quella di non sovraccaricare la squadra lasciandoli liberi fino alla ripartenza visto che poi di fatto si giocherà quasi tutti i giorni.