Lazio, contro il Genoa i biancocelesti aggiornano il dato statistico dei clean sheet in trasferta in serie A: i dettagli

Lazio, i biancocelesti con la vittoria di ieri aggiornano un importante dato relativo anche alle reti inviolate in trasferta

Missione compiuta ieri per la Lazio, la quale aveva bisogno assoluto dei tre punti, e contro il Genoa sono arrivati, e ciò consente ai biancocelesti di rimanere nella scia Champions.

Tale successo però consente anche alla formazione di Baroni di raggiungere anche un importante traguardo quello relativo alle reti inviolate in trasferta. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti i capitolini hanno vinto senza subire gol due trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dalle ultime due gare esterne della stagione 2022/23.