Lazio, la Curva Nord osserverà un minuto di silenzio contro il Genoa: l’iniziativa

Lazio, il tifo biancoceleste della Curva Nord osserverà un minuto di silenzio nella partita contro il Genoa per questo motivo

Come riportato da Radio Laziale, la Curva Nord osserverà un minuto di silenzio durante la partita di domenica contro il Genoa. Il tifo della Lazio vuole rendere omaggio in questo modo ad Adamo Dionis, attore ed ex capo ultras biancoceleste scomparso recentemente, e ai tre tifosi del Foggia a causa di un incidente stradale mentre tornavano da una trasferta della propria squadra del cuore.