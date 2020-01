Lazio, il ct della Bosnia a Roma per convincere Lulic

Il CT Bajevic sarà in Italia in occasione di Roma-Juventus e Lazio-Napoli, per visionare Pjanic, Dzeko e per persuadere Lulic

Il capitano della Lazio, Senad Lulic, da tempo si sta dedicando a tempo pieno alla sua squadra avendo lasciato la nazionale.

In occasione degli spareggi per Euro2020, il commissario tecnico della Bosnia starebbe programmando una spedizione italiana per cercare di convincere il numero 19 a tornare in nazionale. Come riporta OkCalciomercato in esclusiva, Bajevic sarà a Roma il 12 gennaio per parlare con Dzeko e Pjanic (lo stesso giorno è in programma Roma-Juventus ndr), e con l’occasione scambierà due parole anche con Lulic. Oltre ad essere fondamentale per la Lazio, Mister 71 è necessario anche per la sua nazione e il mister farà di tutto per convincerlo.