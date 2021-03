Lazio Crotone, la probabile formazione biancoceleste: Radu torna in difesa

Ecco la probabile formazione della Lazio per la sfida di domani contro il Crotone all’Olimpico: Inzaghi può contare di nuovo su Radu

Siamo ormai alla vigilia di un’altra sfida di campionato per la Lazio. I biancocelesti, alle 15:00 di domani, scenderanno sul campo dello Stadio Olimpico per la gara contro il Crotone, valevole per la 27esima giornata della Serie A 2020-2021.

Dopo l’allenamento di questo pomeriggio al Centro Sportivo di Formello, Simone Inzaghi sembra intenzionato ad optare ancora per i titolarissimi, potendo contare anche sul ritorno di Stefan Radu. Ecco, dunque, la probabile formazione della Lazio nel match contro il Crotone.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Radu, Acerbi, Patric; Fares, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.