Lazio-Cremonese, tre giocatori di Ballardini in dubbio per la sfida all’Olimpico. Ecco di chi si tratta

La Cremonese, così come riporta il sito ufficiale, si è allenata questa mattinata, presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.

Il programma svolto dai ragazzi di Ballardini è stato: attivazione muscolare in palestra, esercitazioni tattiche sul pressing, e a seguire, partita disputata in 3 tempi. Prosegue il lavoro con carichi differenziati Chiriches, attività differenziata invece per Benassi. Dessers ha effettuato un nuovo ciclo di terapie, come nella giornata di ieri. I tre giocatori, quindi al momento, sono in dubbio per la sfida di domenica contro la Lazio.