Lazio Cremonese, Vandeputte sfida i biancocelesti: «Vogliamo preparare la prossima partita nel miglior modo possibile»

Lazio Cremonese, Vandeputte sfida i ragazzi di Sarri: «Vogliamo preparare la prossima partita nel miglior modo possibile»

Dopo il ko contro il Torino, Jari Vandeputte ha parlato ai microfoni di Dazn. Il centrocampista della Cremonese ha analizzato la sconfitta con i granata e, allo stesso tempo, ha rivolto lo sguardo alla prossima sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri.

PAROLE – «Torino? Potevamo fare di più. Potevamo essere più presenti davanti per trovare la rete. Oggi ci è mancato qualcosa, che dovremo andare a rivedere in settimana.

La sconfitta ci lascia una sensazione un po’ così, dovevamo fare meglio. Riguarderemo in settimana dove ci è mancato qualcosa, per preparare la prossima partita nel miglior modo possibile»

