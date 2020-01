Cremonese, Palombi: «Che emozione essere qui! Noi siamo carichi…»

Simone Palombi, attaccante della Lazio in prestito alla Cremonese, è intervenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio

Poco più di una manciata di minuti separa Lazio e Cremonese che si giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una gara magica per Simone Palombi che sfiderà il suo passato, come raccontato a Lazio Style Channel:

«Per me è un piacere essere qui, è una grande emozione. Ho ascoltato le parole di ieri di mister Inzaghi e sono emozionatissimo. La mia famiglia sarà tutta qui, anche gli amici. Mia sorella Claudia ha potuto festeggiare la vittoria in Supercoppa: è stata una bellissima serata. Il 2019 non è stato del tutto positivo ma siamo carichi, conosciamo le potenzialità di questo gruppo, ci siamo fissati obiettivi importanti».

Il giocatore a Rai Sport

«Una grande emozione rivedere lo stadio e i compagni, il mister che è stato come un padre per me. È la prima volta che incontro la Lazio da avversaria…».