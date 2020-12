Lazio, corsie laterali in emergenza. Abbondanza per i partenopei

Il Napoli di Gennaro Gattuso si presenterà all’Olimpico con l’attacco smussato, privo di Mertens (out per infortunio), Insigne (squalificato) e il lungodegente Osimhen. Nella lista dei partenopei c’è persino Llorente, che a gennaio verrà ceduto. I padroni di casa della Lazio però devono far fronte a diverse assenze di rilievo. Infatti, oltre a Lulic mancherà anche Leiva, pilastro di centrocampo. Ma il vero settore spuntato è quello delle fasce. Inzaghi può contare solo su Lazzari e su Marusic adattato da quinto di sinistra, ruolo mai ricoperto in carriera prima dell’anno solare 2020. L’infortunio di Fares ha complicato parecchio i piani del tecnico piacentino, che non ha mai avuto in rosa un’alternativa all’algerino a causa del prolungato forfait del capitano bosniaco. In stagione su quella corsia è stato provato a Marassi, con esiti poco confortanti, Djavan Anderson. Gattuso invece ha ampia scelta sulle corsie esterne. Tra i convocati figurano Di Lorenzo e Mario Rui (che saranno i titolari), oltre a Hysaj, Ghoulam e Malcuit. Trattasi dunque di cinque giocatori che in carriera hanno ricoperto anche il ruolo di quinti e che sarebbero stati utilissimi a Simone Inzaghi, che nel ruolo chiederà un rinforzo a gennaio.