Lazio, Correa si carica: «Non mi ferma niente e nessuno» VIDEO

Lazio, Correa sarà fermo dieci giorni per un problema al polpaccio e lui mostra l’allenamento per tornare con una storia su Instagram

Un periodo un po’ nero per Correa: le sue condizioni fisiche non sono al 100% e proprio stamattina ha svolto i controlli in Paideia che hanno rilevato un problema al polpaccio. El Tucu sarà indisponibile per almeno dieci giorni e salterà sicuramente le sfide contro la Spal e il Verona. Il numero 11 della Lazio però ha provato a tranquillizzare i suoi tifosi con una storia su Instagram in cui mostra l’impegno per rientrare al più presto. «Non mi ferma niente e nessuno»: questa la didascalia che si legge nella storia.