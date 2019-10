Formello, Vavro il primo a rientrare dalle Nazionali, in campo c’è anche Correa

Formello, seduta mattutina di allenamento per i ragazzi di Inzaghi in vista del match di sabato contro l’Atalanta

La Lazio è tornata ad allenarsi questa mattina a Formello in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta. Mister Inzaghi ha lavorato con il gruppo al completo, eccetto i Nazionali tranne Vavro che è già rientrato nella Capitale. Presente anche Correa che ha svolto insieme ai compagni metà della seduta non partecipando alla partitella finale. In gruppo Durmisi, Djavan Anderson e Casasola, aggregati anche Falbo e Armini dalla Primavera.

Con molta probabilità se il Tucu dovesse recuperare sarà lui a partire titolare nella gara di sabato, con Caicedo che partirà dalla panchina. Per quanto riguarda Vavro quasi sicuramente anche lui partirà dalla panchina per lasciare il posto a Luiz Felipe a destra, Acerbi centrale e Radu a sinistra.