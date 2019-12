Lazio, Correa procura due rigori in un match: tre precedenti in 30 anni

Lazio, Correa procura due rigori contro l’Udinese: negli ultimi 30 anni, è successo altre tre volte.

Procura due rigori e fa volare la Lazio: Joaquin Correa, contro l’Udinese, è una scheggia impazzita e costringe i difensori bianconeri a fermarlo con le brutte. Risultato: due rigori con cui chiudere la partita.

Come riporta Lazio Page, negli ultimi 30 anni, è successo solo tre volte che un giocatore riuscisse a conquistare il doppio penalty in una partita: dopo Immobile in questa stagione contro l’Atalanta, era successo a Nedved a Firenze (1999/2000) e a Keita a Cagliari (2014/2015).

Quella di #Correa in #LazioUdinese è la seconda doppietta di rigori procurati stagionale dopo quella di #Immobile in #LazioAtalanta. C’erano solo altri due precedenti negli ultimi 30 anni: #Nedved a Firenze (1999/00) e #Keita a Cagliari (2014/15)@tucu_correa @ciroimmobile

— Lazio Page (@laziopage) December 3, 2019