Lazio, contro la Spal prestazione sottotono: deludono i big

Lazio, le analisi post Spal: a deludere sono i big, Milinkovic e Correa non entrano bene in partita

La delusione è tanta per la Lazio che ieri ha perso la prima sfida di campionato contro la Spal. Dopo un buon primo tempo i biancocelesti non sono riusciti a ripetersi nella ripresa, con i padroni di casa che hanno approfittato del calo fisico della squadra di Inzaghi portando a casa i tre punti.

Come spiegato dal Corriere dello Sport, Inzaghi dopo il pareggio ha provato a rivitalizzare i suoi con l’inserimento in campo di Milinkovic e Correa (che sono partiti dalla panchina). Ma la mossa non ha dato nessun segnale: i due hanno deluso così come tutti i senatori che non hanno retto per tutti e novanta minuti. Le analisi Inzaghi le farà nei prossimi giorni con il suo staff, di sicuro adesso il mister si aspetta delle risposte già giovedì contro il Cluj e domenica contro il Parma.