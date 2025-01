Lazio-Como, i precedenti della sfida contro i lombardi: il dato

Lazio-Como, a pochi giorni dalla sfida interna con i lombardi ripercorriamo i precedenti incroci con la formazione di Fabregas

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, venerdì sera torna in campo la Lazio con il principale obiettivo di conquistare i tre punti, ma in particolar modo dimenticare la brutta serata del derby di domenica scorsa con la Roma. Con il Como per i biancocelesti sarà il 29° incrocio e il bilancio attuale è il seguente ossia 14 vittorie per la squadra di Baroni, 9 pareggi e 5 i successi dei lombardi.