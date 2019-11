Lazio, le combinazioni per passare il turno in Europa League

La matematica non condanna la Lazio, ma le speranze di passere il turno in Europa League sono appese ad un filo: tutte le combinazioni

«Fino a che la matematica non ci condanna, faremo di tutto per andare avanti» ha dichiarato ieri Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia di Lazio–Cluj. Sì, perchè i numeri lasciano ancora qualche speranza, un incrocio di destini che può ancora salvare la squadra biancoceleste.

Per strappare il pass per il prossimo turno d’Europa League, innanzitutto, la Lazio deve vincere la doppia sfida contro Cluj e Rennes; contemporaneamente sperare che i romeni non facciano punteggio nè oggi, nè contro il Celtic. La squadra di Inzaghi e quella di Petrescu sono infatti divise da sei lunghezze e, in caso di parità di punti al termine del girone, conterà la differenza reti. La Lazio, all’andata, ha subito il 2-1 quindi questa sera dovrà vincere o per 1-0 o con almeno due reti di vantaggio.