Lazio Cluj, le probabili formazioni: Inzaghi mescola le carte

Simone Inzaghi cambia l’assetto della Lazio, in vista del Cluj, le probabili formazioni: Cataldi e Parolo dal primo minuto

Mescola le carte Simone Inzaghi. Per affrontare il nuovo tour de force della Lazio, il mister deve ragionare sulle scelte: dosare le forze per tenere la testa alta in Europa e ribadire il terzo posto in campionato. Per questo, contro il Cluj, il tecnico biancoceleste farà qualche modifica rispetto all’undici di domenica, le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Marusic, Berisha, in dubbio Radu

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. All. Dan Petrescu.

Indisponibili: nessuno

Squalificati: Rondon

Diffidati: Arlauskis