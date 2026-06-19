Colpo in arrivo per la Lazio! E’ quasi fatta per Bruno Galassi: i dettagli delle cifre

La Lazio sta per piazzare il primo colpo di mercato! Si tratta del classe 2007 Bruno Galassi proveniente dal Real Madrid: mancano alcuni dettagli

La Lazio guarda al futuro e piazza un colpo di grandissima prospettiva internazionale direttamente dalla “Fabrica” del Real Madrid. La società biancoceleste è infatti a un passo dal definire l’arrivo nella Capitale di un giovanissimo innesto che promette di far parlare molto di sé nei prossimi anni. Le diplomazie dei due club sono al lavoro per limare gli ultimissimi dettagli, ma l’affare è ormai virtualmente concluso.

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Chi è Bruno Galassi, il nuovo rinforzo per la Lazio

Il nome nuovo per la linea verde della Lazio risponde al profilo di Bruno Galassi. Nato nel 2007, il giovanissimo calciatore si è messo in luce nelle categorie inferiori dei Blancos, attirando l’attenzione degli osservatori italiani grazie a doti tecniche fuori dal comune e a una spiccata personalità sul rettangolo di gioco. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo ufficiale X, le pratiche burocratiche per il suo trasferimento a Formello sono ormai in procinto di essere completate definitivamente.

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Cifre e dettagli sul contratto di Bruno Galassi

L’operazione che porterà il classe 2007 a vestire la maglia biancoceleste è stata strutturata come un vero e proprio investimento a lungo termine. Bruno Galassi firmerà infatti un accordo che lo legherà alla Lazio fino al 2029, blindando il suo cartellino per le prossime stagioni. Nel contratto, inoltre, è stata inserita un’opzione di prolungamento automatico valida fino al 2030, a testimonianza della totale fiducia che il club del presidente Claudio Lotito ripone nelle qualità del ragazzo.

La mossa del Real Madrid nell’affare Bruno Galassi

Nonostante la cessione a titolo definitivo, il club madridista non ha alcuna intenzione di perdere del tutto il controllo su un prospetto così interessante. I campioni di Spagna si sono infatti assicurati una clausola fondamentale all’interno dell’accordo: manterranno un’importante percentuale sulla futura rivendita di Bruno Galassi. Una mossa strategica che permetterà alle Merengues di monetizzare sensibilmente qualora il giovane talento dovesse esplodere definitivamente nel campionato italiano.