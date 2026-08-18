Cagliari su Floriani Mussolini, asse rovente! Contatti avviati con la Lazio per il prestito del terzino

Il Cagliari spinge per Floriani Mussolini! Avviati i primi contatti con la Lazio: si valuta la formula del prestito

Il futuro di Romano Floriani Mussolini è nuovamente al centro delle dinamiche di calciomercato estivo dopo la conclusione della sua esperienza in prestito alla Cremonese. Non essendo stato riscattato dal sodalizio grigiorosso al termine della passata annata sportiva, il terzino ha fatto rientro alla base, ovvero al centro sportivo di Formello, sede della Lazio. Tuttavia, la sua permanenza nella Capitale appare tutt’altro che scontata, poiché nelle ultime ore si è registrato un inserimento prepotente e decisivo da parte di una società di Serie A particolarmente attiva sul campo delle trattative.

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L’interesse del Cagliari per Romano Floriani Mussolini

Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato riportati nell’edizione odierna dal quotidiano L’Unione Sarda, il Cagliari avrebbe acceso i riflettori sul profilo del laterale difensivo. Il club isolano ha avviato i primi contatti ufficiali con la dirigenza della Lazio per valutare la fattibilità di un’operazione in entrata. L’idea tattica è chiara: rinforzare la batteria di esterni a disposizione dello staff tecnico con un profilo giovane, dinamico e capace di coprire tutta la fascia.

La formula dell’operazione tra Lazio e Cagliari

Per cercare di sbloccare positivamente la trattativa, la società sarda avrebbe proposto alla Lazio una formula basata sul prestito con diritto di riscatto a favore del Cagliari. Resta ora da decifrare la posizione ufficiale della dirigenza biancoceleste in merito alla possibile cessione. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra definitiva, si attendono aggiornamenti!