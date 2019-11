Lazio Cluj, la gioia di Falbo per la prima convocazione

Lazio Cluj, prima convocazione per il Primavera Luca Falbo

Ultima chiamata per la qualificazione: la Lazio non può sbagliare, se vuole lasciarsi intatta un’ultima possibilità di qualificarsi al prossimo turno in Europa. Intanto, Simone Inzaghi ha reso nota la lista dei convocati per stasera.

Prima chiamata per Luca Falbo: l’esterno della Primavera ha ricevuto la prima convocazione con la Lazio dei grandi. La sua felicità si riversa su Instagram, a cui il classe 2000 ha affidato la sua gioia in una story.