Lazio Club New York, continua spedita la raccolta fondi

Dopo il disastro di questa settimana, il Lazio Club di New York inizia a vedere la luce: dopo due giorni già tanti i soldi raccolti

E’ incredibile come tutto il popolo biancoceleste si sia mobilitato per sostenere la causa del Lazio Club New York.

L’associazione, che per il sociale si è sempre mossa prima di tutti, ora sta vivendo un momento di grande difficoltà visto che la sede è finita in macerie dopo un brutto incendio. Da subito amici, tifosi ed anche apparenti sconosciuti si sono movimentati per donare denaro in favore della ricostruzione del club ed gli ultimi dati resi pubblici sono sensazionali: €21’000 in 48 ore. Il popolo laziale si dimostra ancora una volta unito e compatto.