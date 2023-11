Lazio-Celtic, importante novità riguardo la vendita dei biglietti: le ultime

Lazio-Celtic, a pochi giorni dalla partita di Champions il club divulga importanti novità riguardo la vendita dei biglietti

Neanche il tempo di archiviare ciò che accadrà domani con la Salernitana, che la Lazio torna in campo in Champions contro il Celtic. Visto che i tifosi, sfruttando anche la promozione del Black Friday che scade oggi, hanno risposto presente la società ha messo a disposizione ulteriori tagliandi per poter assistere alla partita.

Per l’esattezza i biglietti aggiunti in più sono 1.800 in modo che chi non è riuscito ad acquistarli prima può farlo.