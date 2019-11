Daniele Adani ha presentato Lazio-Celtic

Daniele Adani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare Lazio-Celtic. Ecco ciò che ha detto.

PARLA ADANI – «La Lazio è all’apice della stagione, per continuità e tenuta. I suoi migliori giocatori stanno dando il massimo. Deve fare una partita da Lazio delle migliori sere. Ha sbagliato tanto la prima partita in Romania, la squadra non può permettersi di fare errori, anche per il fatto che i calciatori giocano insieme da tanto tempo. Il margine di crescita è nella continuità. Ha dei giocatori straordinari, quattro o cinque da top club. Luis Alberto è una vittoria di Tare. Idee e lavoro, senza quello non si va da nessuna parte. Immobile? Migliora i suoi numeri anche grazie ad uno stato mentale unico, che lo vede sempre in crescita».