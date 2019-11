Lazio, celebrazione per i 120 anni: previsto incontro col Papa e Mattarella

Dall’udienza papale alla visita in Quirinale: la Lazio si prepara a festeggiare i 120 anni con numerosi impegni istituzionali

120 anni il 9 gennaio, la Lazio si prepara per la celebrazione del suo compleanno. Tante le iniziative in programma: dalla statua di Bigiarelli in piazza della Libertà, fino alla maglia celebrativa in Supercoppa, passando per l’emissione di un francobollo speciale.

Come riporta il Corriere dello Sport, inoltre, il calendario biancoceleste sarà fitto di impegni e visite istituzionali: il Papa riceverà la Lazio e tutta la polisportiva per un’udienza privata; così come Mattarella che riceverà il club tra le mura del Quirinale. In programma c’è anche un incontro con il sindaco di Roma, Virginia Raggi, probabilmente in concomitanza con la presentazione della nuova veste di Formello.