Lazio, dal logo al francobollo celebrativo: tutte le iniziative per i 120 anni

Saranno 120 anni per la Lazio, il prossimo 9 gennaio. Tante le sorprese in programma per celebrare il traguardo

Il prossimo 9 gennaio, saranno 120 anni per la Lazio. Un traguardo particolare che deve essere festeggiato con tutti gli onori del caso, per questo – come svelato da Il Messaggero – la società ha già pensato a numerose sorprese. Un’intera settimana di eventi dedicati ai colori biancocelesti, tra cui mostre sulla storia del club e il francobollo celebrativo che emetterà Poste Italiane. In Piazza della Libertà, inoltre, il presidente Lotito vorrebbe installare una statua dedicata a Luigi Bigiarelli: uno dei padri fondatori della S.S. Lazio ed inaugurarla davanti alle autorità.

Il compleanno del club, inoltre, prevede anche un restyling del logo. Una novità che troneggerà sulle maglie dei giocatori già nella gara contro la Juventus, per la Supercoppa, insieme a due nuovi sponsor. In occasione del 120° compleanno, verrà anche presentata la nuova veste di Formello, dopo il lungo periodo di ristrutturazione.