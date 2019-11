Pablo Paulino Rosario, giocatore del PSV Eindhoven, è uno dei tanti nomi fatti per il calciomercato estivo della Lazio

Pablo Paulino Rosario: è questo il nome fatto per il calciomercato di giugno della Lazio. Stella del PSV Eindhoven, sarebbe stato individuato per raccogliere l’eredità di Milinkovic: classe ’97, olandese ma di origini dominicane, mezzala. Come riporta il Corriere dello Sport, ha seguito la trafila delle giovanili tra Ajax e Feyenoord, prima di diventare il pupillo di Van Bommel. Il mister se l’è praticamente cresciuto in casa, rendendolo ormai uno dei protagonisti del PSV: abile nel lavoro di copertura e in quello offensivo, è dotato anche di un gran tiro. In questa stagione ha collezionato 13 presenze, impreziosite da due gol ed un assist.

Rosario è assistito da Mino Raiola, oltre ad essere valutato 15 milioni ed il rischio è che da qui a giugno il cartellino del ragazzo possa salire insieme alla concorrenza,