Lazio, Cataldi: «Siamo una squadra forte, dobbiamo imporre il nostro gioco!» -VIDEO

Danilo Cataldi, intervenuto davanti le telecamere di Lazio Style Channel, ha commentato la gara dell’Olimpico tra Lazio e Torino

Si sta facendo le ossa come vice Leiva, anche stasera Danilo Cataldi è stato protagonista di una bella prestazione. Il centrocampista della Lazio – raggiunto dai microfoni di Lazio Style Channel – ha commentato così i novanta minuti dell’Olimpico: «Abbiamo fatto un’ottima partita, rischiando solo con la traversa: abbiamo rallentato quandop dovevamo, accelerato quando potevamo fargli male. Sono contento per la continuità che abbiamo dato dopo Firenze. Io l’ho detto, mi metto sempre a disposizione della squadra e del mister, l’impegno non mancherà mai. Sono felice che la squadra abbia fatto un bel gioco, ora siamo concentrati per Milano. Classifica? Siamo tutte là e siamo tante, anche qualche insospettabile, ma il livello del campionato si è alzato ed ogni partita è fondamentale. Dobbiamo imporre il nostro gioco, perchè siamo una squadra forte e dovremmo imporlo su ogni campo d’Italia e d’Europa».

«La squadra è fatta di giocatori veramente straordinari, un bel gruppo di 25 ragazzi. Abbiamo elementi superiori alla media di molte squadre in Italia e non solo. Ogni volta che scendo in campo con questa maglia sono contento, poso giocare con chiunque al mio fianco!

Sulla punizione sono andato a pochissimi centimetri dal gol: a Glasgow ho trovato la parata del portiere, questa sera la palla ha lambito il palo ma prima o poi la rete arriverà».