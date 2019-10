Lazio, Caicedo: «Giocando così, avremo grandi possibilità!»

La Lazio piega il Torino sul campo dell’Olimpico: Felipe Caicedo è stato uno dei protagonisti di questa serata

Felipe Caicedo si rivela ogni gara sempre più prezioso per la Lazio di Inzaghi. Raggiunto dalle telecamere di Lazio Style Channel, ha commentato la vittoria sul Torino: «Sono contento perchè abbiamo vinto, oggi era proprio importante perchè dovevamo dare continuità a quello che abbiamo fatto Firenze. Una bella prestazione da parte di tutti, io mi trovo molto bene. Adesso pensiamo alla prossima partita, ma se giochiamo così, abbiamo delle chance. Oggi avevamo bisogno di giocare di sponda, di palleggiare di più, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Abbiamo fatto una bella partita, io sono contento, perchè ogni volta che gioco con questa squadra mi trovo meglio».

«Il Torino è un po’ simile alle squadre come l’Atalanta, ma oggi serviva una partita come quella fatta a Celtic: il Toro è fisico, lascia pochi spazi. Cosa mi aspetto da questa squadra? Penso che stiamo carburando, è una bella corsa, dobbiamo dare continuità. Oggi dovevamo vincere, adesso continuiamo. Se giochiamo così, avremo grandi chances. Dovevamo sistemare la classifica, per quel che stiamo proponendo dovremmo essere più su in classifica. Adesso pensiamo alla prossima partita perchè ci serve una terza vittoria».