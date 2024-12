Lazio, Castellanos spreca l’1-4: l’errore potrebbe pesare

Lazio che potrebbe rimpiangere l’errore del Taty Castellanos. La situazione differenza reti in Europa League

Ad Amsterdam si è vista una Lazio travolgente che ha sconfitto per 1-3 l’Ajax di Francesco Farioli. I biancocelesti conservano così la testa della classifica in Europa League, a pari punti con l’Athletic Bilbao. C’è però un solo rammarico in una serata quasi perfetta. Dopo il terzo gol di Pedro, Castellanos ha avuto un’occasione colossale per realizzare l’1-4.

Come spesso accade, l’argentino non è stato freddo e deciso davanti al portiere. Un gol che potrebbe pesare nei piazzamenti finali, infatti in caso di arrivo a parità, il primo parametro utile è quello della differenza reti. Al momento la squadra di Baroni può vantare la migliore della competizione, con un +11.