Lazio, gli infortuni diventano un caso: da Zaccagni a Provedel e Rovella

In casa Lazio il clima è stato nuovamente appesantito dal problema fisico riportato da Mattia Zaccagni! Pesano le assenze di Ivan Provedel e Nicolò Rovella

C’è un’emergenza che continua a pesare sulla stagione della Lazio e che ormai non può più essere considerata una semplice coincidenza. A Formello il numero degli stop fisici continua infatti a salire e il nuovo problema accusato da Mattia Zaccagni finisce inevitabilmente per accendere un campanello d’allarme ancora più forte. Il dato più pesante è quello complessivo: gli infortuni stagionali sono arrivati a quota 37, un numero che fotografa con chiarezza le difficoltà vissute dalla rosa nel corso dell’annata.

L’ultimo referto riguarda ancora una volta Zaccagni, fermato per la quarta volta in stagione. Un dato che impone una riflessione approfondita, soprattutto perché il suo caso sembra seguire una dinamica precisa. Ogni volta che l’esterno offensivo sembra ritrovare brillantezza, ritmo e massimo sforzo, ecco che arriva una nuova ricaduta o comunque un nuovo problema muscolare a interromperne la continuità. È questo il punto che ora preoccupa maggiormente l’ambiente laziale.

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Lazio, non solo il capitano: da Provedel a Romagnoli l’infermeria resta piena

Il problema, però, non riguarda soltanto l’attaccante della squadra di Maurizio Sarri. Prima del nuovo allarme legato a Zaccagni, la Lazio aveva già dovuto fare i conti con i forfait di Ivan Provedel, Danilo Cataldi, Nicolò Rovella e Alessio Romagnoli. Su quest’ultimo, almeno, arrivano segnali leggermente più incoraggianti, visto che il problema al polpaccio sembra in miglioramento.

Resta però la sensazione di una stagione segnata da una fragilità diffusa. Quando un gruppo perde con questa frequenza uomini chiave in ogni zona del campo, anche la costruzione di continuità tecnica e tattica diventa inevitabilmente più complicata. Cambiano le gerarchie, si riducono le rotazioni e aumenta il peso su chi è chiamato a restare sempre in campo.

Zaccagni, serve un focus immediato sui traumi muscolari

Il nuovo stop del capitano impone adesso una valutazione più profonda. La questione non sembra limitarsi alla singola ricaduta, ma chiama in causa una gestione complessiva dei traumi muscolari che merita attenzione. Il caso di Zaccagni, in particolare, sembra suggerire la necessità di un focus mirato sui carichi, sui tempi di recupero e sul modo in cui i giocatori vengono riportati al massimo livello competitivo.

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