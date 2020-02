Carbone elogia la Lazio: «Questa squadra è una conferma!»

L’ex giocatore Benny Carbone ha fatto i complimenti alla Lazio e al lavoro svolto da mister Inzaghi

In molti – soprattutto sull’altra sponda del Tevere – stanno aspettando un passo falso della Lazio. E invece la squadra biancoceleste è lì, in alto, che non ha alcuna intenzione di mollare e ridimensionare le sue ambizioni. A Tuttomercatoweb.com, l’ex giocatore Benny Carbone ne ha invece tessuto le lodi:

«Non dà segnali di cedimento, né a livello di concentrazione e né fisico. E poi dalla sua la Lazio ha il non avere la pressione di dover vincere a tutti i costi lo Scudetto. Negli ultimi anni si è sempre migliorata in tutto. Oggi questa Lazio è una conferma».