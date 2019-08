Lazio, Canigiani: «Ecco quanti tagliandi venduti per il derby»

Il derby si avvicina e per i tifosi è iniziata la caccia al biglietto: Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ha fatto il punto

La Lazio si prepara al derby e con essa i suoi tifosi. La caccia al biglietto è iniziata, la cornice si preannuncia di fuoco come anticipato da Marco Canigiani – responsabile marketing biancoceleste – a Lazio Style Radio: «Sulla sponda della Lazio sono stati venduti oltre 5.500 biglietti, che vanno sommati ai 19.200 abbonati. Curva e Distinti sono in via di esaurimento, soprattutto la Curva Nord. Dalla parte della Roma non ho ancora dati precisi. Per quanto riguarda i biglietti in Tribuna Tevere, si potranno comprare solo presso i Lazio Style abilitati per evitare che li possano comprare anche i tifosi della Roma. Situazione parcheggio? Non dipende da noi, stiamo aspettando che diano informazioni».

BUS SHARING – «Dalle prime sensazioni, si prospetta un tutto esaurito per il servizio sharing. E’ molto utile, soprattutto in vista del derby di domenica prossima».