La Lazio si carica : «Mancano dieci battaglie» – VIDEO

Dopo la pausa per le Nazionali, la Lazio torna in campo. E il club si carica con un post sui propri canali social: ecco il video

Dopo la lunga pausa per gli impegni delle Nazionali, per la Lazio è tempo di tornare in campo. Domani i biancocelesti sfideranno all’Olimpico lo Spezia. Quella contro i liguri sarà la prima di dieci sfide fondamentali nella corsa Champions.

A suonare la carica sui social è stata lo stesso club capitolino con un breve video. «Mancano dieci battaglie, da vivere tutte d’un fiato. C’mon eagles», questa la didascalia scelta per accompagnare il tutto.