Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio starebbe già pensando ad un piano b dopo aver perso Silva, che ha firmato per la Real Sociedad.

La Lazio a questo punto cercherà di trovare un’alternativa di pari livello di Silva. Il candidato sembra essere il colombiano James Rodriguez che vuole andare via dal Real Madrid, dove non trova più spazio. Così si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e con il suo club la Lazio sta già discutendo di Borja Mayoral.

La trattativa non sarà facile perché Rodriguez ha un ingaggio da 6 milioni che la Lazio non può garantirgli, ma spalmando il contratto su più anni (con cifre simili a quelle offerte a Silva) l’affare potrebbe andare in porto. Da non sottovalutare poi l’ipotesi di un ritorno di Felipe Anderson dal West Ham.