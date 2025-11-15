Calciomercato Lazio, situazione molto chiara a centrocampo

Lazio, nuovo obiettivo di mercato: Hjertø-Dahl per rinforzare il centrocampo. Ecco la situazione attuale in casa biancoceleste

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e la Lazio è già al lavoro per individuare rinforzi mirati per la mediana. Il tecnico Maurizio Sarri, nelle settimane scorse, aveva puntato su Nemanja Ilic del Torino come primo nome per rafforzare il centrocampo. Tuttavia, l’infortunio del centrocampista serbo durante la partita della nazionale tra Inghilterra e Serbia ha cambiato i piani: Ilic ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e potrebbe restare fermo per diversi mesi, costringendo la Lazio a ripensare le strategie di mercato per gennaio.

Il club biancoceleste ha quindi spostato l’attenzione su un profilo giovane e promettente: Jens Hjertø-Dahl, centrocampista classe 2005 in forza al Tromsø, squadra norvegese. Secondo il Corriere dello Sport, Hjertø-Dahl rappresenta un’alternativa più accessibile rispetto ad altri obiettivi, con un costo stimato intorno ai 5 milioni di euro. Il giovane danese è già seguito da diversi club di Premier League, ma la Lazio punta a chiudere l’operazione prima della concorrenza internazionale.

La società biancoceleste sta valutando anche altre piste per rinforzare il centrocampo. Tra queste c’è Louie Mainoo del Manchester United, seguito anche dal Napoli. Tuttavia, il costo del cartellino, stimato intorno ai 45 milioni di euro, rende l’operazione possibile solo in prestito. Questo ha spinto la Lazio a considerare Hjertø-Dahl come una soluzione più concreta e sostenibile, in grado di garantire qualità, dinamismo e prospettiva futura.

Per Sarri, il centrocampo resta un reparto da rafforzare, soprattutto considerando il fabbisogno tattico della squadra. L’allenatore biancoceleste cerca un giocatore in grado di fornire quantità e qualità di palleggio, aiutando la squadra a gestire la fase offensiva senza rinunciare alla solidità difensiva. Hjertø-Dahl, con le sue caratteristiche, potrebbe inserirsi perfettamente nel progetto tecnico della Lazio, portando freschezza e potenziale crescita nel corso della stagione.

Con l’infortunio di Ilic e la difficoltà di arrivare a Mainoo, il nome di Hjertø-Dahl emerge come principale candidato per la prossima finestra di mercato. La Lazio è pronta a muoversi rapidamente per assicurarsi il giovane centrocampista norvegese, puntando a un innesto che possa rafforzare il reparto senza appesantire il bilancio. Se l’operazione andrà in porto, Hjertø-Dahl potrebbe diventare uno dei protagonisti della seconda parte della stagione, rispondendo alle richieste di Sarri e contribuendo a una squadra che punta a confermarsi ai vertici della Serie A e a centrare nuovamente l’obiettivo europeo.

