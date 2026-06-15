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Inizia la corsa contro il tempo per sistemare il bilancio della Lazio! Tutti gli aggiornamenti sul mercato biancoceleste

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39 minuti ago

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Tifosi Lazio
As Roma 12/05/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

La Lazio deve ancora recuperare 20 milioni per poter svolgere il proprio calciomercato, la situazione dei biancocelesti e di altri club

La Lazio si trova ancora a dover affrontare una questione delicata in vista della sessione estiva di mercato. Il club biancoceleste deve recuperare almeno 20 milioni di euro entro il 30 giugno per poter operare liberamente, evitando di essere costretto a un mercato a saldo zero.

Questo passaggio è determinante per chi, come i capitolini, ha una soglia di stabilità superiore allo 0,7, come indicato dalla FIGC, ovvero il rapporto tra costo complessivo del lavoro e ricavi.

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Le possibili soluzioni per effettuare il calciomercato

Al momento, la società di Claudio Lotito ha due opzioni: procedere con un aumento di capitale, una soluzione mai adottata in passato dal patron biancoceleste, oppure realizzare le necessarie entrate tramite cessioni di calciatori. Il rischio, in caso contrario, sarebbe quello di dover limitare drasticamente le operazioni in entrata, compromettendo la programmazione della nuova stagione.

Il caso della Lazio appare più complicato rispetto ad altri club di Serie A che hanno già superato questa verifica, come Como, che ha versato 110 milioni rispetto ai 90 richiesti, oppure Monza e Sassuolo, che non avranno alcun vincolo sulle operazioni di mercato.

Implicazioni sul calciomercato dei biancocelesti

Ogni decisione, quindi, influenzerà direttamente la possibilità di rafforzare la rosa in entrata e di completare la campagna acquisti senza vincoli. La società dovrà bilanciare la necessità di rientrare nei parametri economici con l’esigenza di mantenere competitiva la squadra, creando un equilibrio tra stabilità finanziaria e performance sul campo.

Il futuro immediato della Lazio passa così dal corretto bilanciamento del bilancio, un compito che richiede rapidità di azione e scelte strategiche precise da parte della dirigenza guidata da Lotito, con possibili cessioni di peso in cima alla lista delle priorità.

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