Lazio C8, Football Art nuovo responsabile della comunicazione – ESCLUSIVA

Cresce la famiglia della Lazio Calcio a 8: Football Art sarà il nuovo responsabile della comunicazione e content creator insieme ad Ezeta

La Lazio Calcio a 8 pensa in grande e, dopo l’annuncio del nuovo Creative Partner, arriva un’altra novità: Luca Scandurra, fondatore di Football Art, sarà il nuovo responsabile della comunicazione e dei social della società, nonché Content Creator in coppia con Ezeta.

In esclusiva il protagonista ci ha raccontato com’è nata la collaborazione: «Allora la collaborazione è nata con Ezeta. Chiamato da loro per fare le nuove maglie. Ci siamo conosciuti tanti anni fa e ci siamo subito stimati reciprocamente, dicendoci che prima o poi avremmo lavorato insieme. Quindi ha suggerito il mio profilo alla dirigenza, alla quale evidentemente deve essere piaciuto. Il logo lo ha disegnato lui, insieme alle nuove maglie. Ovviamente ora collaboreremo tutti e tre insieme per far crescere la visibilità della società e far conoscere ai tanti che non la conoscono una realtà che è già stata campione d’Italia della categoria e che quest’anno lotta per il titolo». Con questi nuovi innesti, l’aquila è pronta a tornare a volare alto nel Calcio a 8.