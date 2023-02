Lazio, cala la pericolosità offensiva: Sarri corre ai ripari

Nelle ultime tre partite tra campionato e Coppa Italia è calata la pericolosità offensiva della Lazio: Sarri vuole invertire il trend

Maurizio Sarri è deciso a cambiare il trend offensivo della sua Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, le ultime tre partite contro Fiorentina, Juventus (Coppa Italia) e Verona hanno evidenziato uno scarso numero di tiri in porta: solo quattro.

In generale è dall’inizio del nuovo anno che si palesa questa involuzione: da agosto a novembre la media delle conclusioni in porta era di 4.6 a partita, dal 2023 in poi è scesa al 2.8. Fino alla sosta i biancocelesti hanno tentato 69 tiri in 15 giornate mentre dalla partita di Lecce a quella di Verona sono solo 17 i tentativi nello specchio. Quello della Lazio è il quarto attacco del campionato in coabitazione col Milan. Le cause possono essere certamente individuate nelle numerose assenze di Ciro Immobile e nel calo di forma di Milinkovic e Luis Alberto.

Allo stesso tempo però i dati della Lega dimostrano che la Lazio è prima per chilometri percorsi in media (115,681). Col ritorno a pieno regime di Immobile, nonostante il doppio impegno campionato-Conference League, Sarri spera di migliorare le statistiche.