Felipe Caicedo protagonista durante il party di compleanno di Immobile: l’attaccante carica la Lazio per lo Scudetto

In casa Lazio la parola «Scudetto» non è pronunciata. L’obiettivo è la Champions. È stato dichiarato, ripetuto e ribadito. Anche se adesso il traguardo è lì, ad un solo punto e il sogno veramente vicino. L’unico che non teme di fissare come punto di arrivo il Tricolore è Felipe Caicedo: il giocatore lo aveva già dichiarato alla cena di Natale e ieri sera lo ha rifatto senza timore.

Durante i festeggiamenti per il compleanno di Immobile, l’attaccante, interrogato dal festeggiato, ha dichiarato apertamente: «Sappiamo qual è l’obiettivo… Vinciamo lo Scudetto!».